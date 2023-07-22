«Урал» – ЦСКА: хозяева упрочили преимущество, забив второй мяч с пенальти

В эти минуты в Екатеринбурге проходит второй тайм матча первого тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

Отметим, что на 54-й минуте матча екатеринбуржцы удвоили преимущество в счете. Автором забитого гола стал полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич, успешно реализовавший пенальти.

Одиннадцатиметровый был назначен главным арбитром встречи Алексеем Амелиным за игру рукой полузащитника армейцев Максима Мухина.

По итогам минувшего чемпионата ЦСКА занял второе место в таблице, а «Урал» финишировал на 11-й строчке.