«Урал» одержал победу над ЦСКА в матче первого тура РПЛ

В Екатеринбурге подошел к концу матч первого тура чемпионата России, в котором «Урал» сыграл против ЦСКА.

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 21-й минуте матча екатеринбуржцы вышли вперед усилиями Тимура Аюпова, отличившегося головой после подачи с углового. Автором результативной передачи стал полузащитник «Урала» Александр Юшин.

На 54-й минуте матча «Урал» удвоил преимущество в счете. Автором забитого гола стал полузащитник хозяев Даниэль Мишкич, успешно реализовавший пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен главным арбитром встречи Алексеем Амелиным за игру рукой полузащитника армейцев Максима Мухина.

Спустя восемь минут армейцам удалось сократить отставание в счете. Автором забитого гола стал Антон Заболотный.

В следующем туре «Урал» сыграет дома против «Пари НН», а ЦСКА проведет гостевую встречу против «Ахмата».

РПЛ

1-й тур

«Урал» – ЦСКА – 2:1 (1:0)

Голы: Аюпов, 21. Мишкич, 54 – Заболотный, 63.