Мбаппе готов провести весь сезон в запасе после исключения из состава «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе готов провести весь сезон на скамейке запасных после исключения из состава «ПСЖ». Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что форвард готов пожертвовать сезоном и пропустить чемпионат Европы.

Ранее стало известно, что форвард не попал в список футболистов, которые отправились в Японию на турне. Сам футболист был удивлен таким решением.

Руководство «ПСЖ» пошло на такой шаг так как уверено, что Мбаппе уже достиг договоренности с «Реалом» о переходе в клуб по окончании контракта с французами в 2024 году.