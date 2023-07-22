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Мбаппе готов провести весь сезон в запасе после исключения из состава «ПСЖ»

Игрок готов пожертвовать сезоном и пропустить чемпионат Европы.
22 июля 2023 15:18
автор: Степан Шереметьев

Нападающий Килиан Мбаппе готов провести весь сезон на скамейке запасных после исключения из состава «ПСЖ». Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что форвард готов пожертвовать сезоном и пропустить чемпионат Европы.

Ранее стало известно, что форвард не попал в список футболистов, которые отправились в Японию на турне. Сам футболист был удивлен таким решением.

Руководство «ПСЖ» пошло на такой шаг так как уверено, что Мбаппе уже достиг договоренности с «Реалом» о переходе в клуб по окончании контракта с французами в 2024 году.

источник: Sky Sports
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