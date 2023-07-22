Тарханов назвал причины победы «Урала» над ЦСКА в РПЛ

Экс-наставник ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о матче первого тура РПЛ между этими командами.

«Урал» сыграл очень грамотно. Они не дали никаких возможностей ЦСКА. У армейцев только пару опасных моментов в первом тайме были, и все. Все перекрывали, правильно перемешались», - приводит слова специалиста «Спорт День за Днем».

Напомним, что встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич. Армейцы ответили забитым мячом в исполнении Антона Заболотного.

В следующем туре «Урал» сыграет дома против «Пари НН», а ЦСКА проведет гостевую встречу против «Ахмата».