«Зенит» играет вничью с «Пари НН» после первого тайма гостевого матча 1-го тура РПЛ 

Завершился первый тайм матча первого тура чемпионата России, в котором «Пари НН» принимает на своем поле «Зенит».

Отметим, что команды ушли на перерыв при счете 0:0.

В первой половине встречи сине-бело-голубые владели мячом больше своего соперника (69 на 31), нанесли больше ударов в створ (1-0) и превзошли нижегородцев по общему количеству ударов (4-3).

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России, а «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

25 июля подопечные Сергея Семака встретятся с «Ахматом» в рамках Кубка России, а команда Сергея Юрана в тот же день сыграет против «Динамо».