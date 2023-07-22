«Урал» установил историческое достижение в матче с ЦСКА

Сегодня, 22 июля, в Екатеринбурге прошел матч 1-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

Команда Виктора Гончаренко обыграла соперника со счетом 2:1. Таким образом, «Урал» победил красно-синих в чемпионате России впервые с 1995 года.

Кроме того, эта победа стала первой для Виктора Гончаренко: специалист, тренировавший многие клубы РПЛ, еще ни разу не обыгрывал столичный гранд.

Добавим, что в следующем туре «Урал» примет «Пари НН». Встреча пройдет 29 июля, а москвичи днем позже сыграют в гостях с «Ахматом».