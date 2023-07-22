Акинфеев установил новый рекорд по числу сезонов в чемпионате России

37-летний российский футболист Игорь Акинфеев, выступающий за ЦСКА на позиции голкипера, установил рекорд по числу сезонов в чемпионате России.

Матчем против «Урала» он начал свой 21-й сезон в элите российского футбола. Таким образом, он стал единоличным лидером по данному показателю, обойдя Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.

Свой дебют в РПЛ Игорь Акинфеев совершил в мае 2003 года в 17-летнем возрасте.

Напомним, матч между «Уралом» и ЦСКА завершился победой екатеринбургского клуба со счетом 2:1.