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«Рубин» из Ялты представил новую форму на фоне знакомого места в Крыму

Клуб впервые примет участие в российском чемпионате.
22 июля 2023 16:45
автор: Александр Поволоцкий

«Рубин» из Ялты представил новый комплект игровой формы.

Напомним, что крымский клуб прошел процедуру аттестации ФНЛ и был допущен до участия в дивизионе Б Второй лиги, наряду с «Севастополем».

«Рубин» презентовал игровую форму на фоне замка «Ласточкино гнездо», который находится вблизи Ялты. Домашний комплект ялтинской команды выполнен в ярко-красном цвете. Он отсылает к камню рубину.

Фото: ФК «Рубин» (Ялта)

Резервный комплект выполнен в белом цвете. По версии «Рубина», он символизирует чистоту и легкость.

Добавим, что в дебютном матче «Рубин» сыграл вничью с «Биологом-Новокубанском» - 1:1.

источник: «Советский спорт»
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