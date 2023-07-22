«Рубин» из Ялты представил новую форму на фоне знакомого места в Крыму

«Рубин» из Ялты представил новый комплект игровой формы.

Напомним, что крымский клуб прошел процедуру аттестации ФНЛ и был допущен до участия в дивизионе Б Второй лиги, наряду с «Севастополем».

«Рубин» презентовал игровую форму на фоне замка «Ласточкино гнездо», который находится вблизи Ялты. Домашний комплект ялтинской команды выполнен в ярко-красном цвете. Он отсылает к камню рубину.

Фото: ФК «Рубин» (Ялта)

Резервный комплект выполнен в белом цвете. По версии «Рубина», он символизирует чистоту и легкость.

Добавим, что в дебютном матче «Рубин» сыграл вничью с «Биологом-Новокубанском» - 1:1.