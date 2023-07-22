Мостовой объяснил, почему ЦСКА потерпел поражение от «Урала» в 1-м туре РПЛ 

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой подвел итоги матча 1-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2).

«Сегодняшнее поражение ЦСКА связано с их проигрышем в Суперкубке. Футболисты армейцев еще не отошли от этого поражения. Они не уступали и превосходили «Зенит», но все равно проиграли — это обидное поражение сказалось на сегодняшнем результате, потому что «Урал» ничего такого не сделал», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Добавим, что в среду, 26 июля ЦСКА сыграет в гостях против «Оренбурга» в матче Кубка России, а «Урал», 25 июля, отправится на выезд к «Локомотиву».

По итогам прошедшем сезона красно-синие заняли второе место в РПЛ, «шмели», в свою очередь, заняли 11 строчку в турнирной таблице национального первенства.