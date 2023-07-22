В эти минуты проходит матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Пари НН» на своем поле встречается с «Зенитом».

Отметим, что счёт встречи стал 1:0 в пользу питерского клуба после того, как форвард гостей Матео Кассьерра отправил мяч в ворота соперника на 57-й минуте.

Нижегородцы играют в меньшинстве с 51-й минуты, так как красную карточку заработал защитник Виктор Александров.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. «Пари НН» завершил сезон на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.