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Президент «Урала» Иванов раскрыл секрет победы над ЦСКА

Подопечные Виктора Гончаренко стартовали в новом сезоне РПЛ с сенсационной победы.
22 июля 2023 16:49
автор: Александр Шульгин

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу своего клуба над ЦСКА в рамках первого тура нового сезона РПЛ.

«В чем секрет? Мы просто хотели победить на домашнем стадионе в матче открытия нового сезона и подарить праздник для своих болельщиков. Скоро у Екатеринбурга юбилей — 300 лет городу, поэтому наш футбольный клуб будет стараться делать такие победы как можно чаще», - приводит слова главы клуба Sport24.ru.

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 21-й минуте матча екатеринбуржцы вышли вперед усилиями Тимура Аюпова, отличившегося головой после подачи с углового. Автором результативной передачи стал полузащитник «Урала» Александр Юшин.

На 54-й минуте матча «Урал» удвоил преимущество в счете. Автором забитого гола стал полузащитник хозяев Даниэль Мишкич, успешно реализовавший пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен главным арбитром встречи Алексеем Амелиным за игру рукой полузащитника армейцев Максима Мухина.

Спустя восемь минут армейцам удалось сократить отставание в счете. Автором забитого гола стал Антон Заболотный.

В следующем туре «Урал» сыграет дома против «Пари НН», а ЦСКА проведет гостевую встречу против «Ахмата».

источник: Sport24.ru
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