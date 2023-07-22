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Виллиан Роша рассказал, чего не хватает ЦСКА в данный момент

На старте нового сезона РПЛ московская команда проиграла «Уралу».
22 июля 2023 16:54
автор: Глеб Шевяков

Защитник ЦСКА Виллиан Роша считает, что красно-синим в настоящее время не хватает обоймы в составе для выполнения высоких целей.

Отметим, что сегодня, 22 июля армейцы потерпели поражение от «Урала» в матче 1-го тура РПЛ, в котором бразилец получил повреждение.

«Я считаю, что если есть больший выбор, то это дает тебе больше опций. Очень хорошо иметь качественных игроков в обойме, и это, конечно, дает тебе большего спокойствия, и больше опций во время игры. Сейчас необходимо работать с теми, кто есть, улучшать и сосредоточиться на следующих матчах», — приводит слова 28-летнего футболиста «Спорт День за Днем».

Напомним, Роша присоединился к ЦСКА в сентябре прошлого года. С тех пор за команду Владимира Федотова он провел 33 матча, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Его контракт со столичным клубом действует до конца июня 2025 года.

источник: «Спорт день за днем»
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