Дания вырвала победу у Китая на последних минутах матча женского ЧМ

Подошел к концу матч первого тура группы D женского чемпионата мира по футболу, в котором Дания сыграла против Китая.

Отметим, что встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу датчанок. Долгое время команды не могли открыть счет. Только на 89-й минуте матча единственный гол в этом противостоянии забила нападающая Амали Вангсгаард.

Дания и Китай выступают в одной группе со сборными Англии и Гаити, чья встреча состоялась ранее. Победу со счетом 1:0 одержали англичанки. Следующие матчи состоятся 28 июля – Англия сыграет с Данией, Китай – с Гаити.