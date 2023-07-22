Газзаев заявил, что ЦСКА заслуженно проиграл «Уралу»

68-летний российский специалист Валерий Газзаев, ранее возглавлявший ЦСКА, поделился мыслями после поражение столичных армейцев от «Урала» (1:2) в матче первого тура РПЛ.

«К сожалению, качество игры было средненьким, много атак начинали вратари своими длинными передачами, было много борьбы и надежды на стандарты. Мало индивидуальных проходов, фланговых передач, быстрого контроля мяча и смены направления атаки. «Урал» по делу победил, екатеринбуржцы играли лучше. Хотя у ЦСКА были эпизодические моменты, но не более того. Думаю, что это заслуженная победа «Урала». Что касается ЦСКА, то я неоднократно говорил, что команда должна усиливаться», — сказал Газзаев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Урал» одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1. В составе победителей отличились Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич. За армейцев гол забил Антон Заболотный.