В «Локомотиве» рассказали о трансферных целях клуба 

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных признался, что трансферная компания красно-зеленых в данный момент не закончена.

Отметим, что в прошедшее межсезонье к железнодорожникам присоединились защитник Илья Самошников и нападающий Владислав Сарвели.

«Что касается трансферов на вход, мы ещё работаем над парой позиций, так что всё может быть. Форвард — в первую очередь? И форвард тоже», — приводит слова 51-летнего функционера «Чемпионат».

Добавим, что сегодня, 22 июля «Локомотив» начнет новый сезон чемпионата России с домашнего матча против «Рубина». Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

Сезон-2022/2023 подопечные Михаила Галактионова завершили на восьмой строчке в РПЛ.