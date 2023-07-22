Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Нидерландах 

«Аякс» сделал трансферное предложение «Краснодару» о покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, амстердамская команда готова заплатить «быкам» за 23-летнего футболиста восемь с половиной миллионов евро, а также выплатить два миллиона в качестве бонуса. Сообщается, что в сделку также войдет условие десятипроцентной выручки краснодарского клуба с будущей перепродажи армянина.

Добавим, Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». Всего за основную команду черно-зеленых он провел 75 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 18 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.