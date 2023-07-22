Мексиканский полузащитник Чавес не перейдет в «Динамо» 

Опорный полузащитник мексиканского клуба «Пачука» Луис Чавес не перейдет этим летом в московское «Динамо». Об этом сообщают источники «Советского спорта».

«Пачука» вышла из переговоров, поскольку бело-голубые не смогли найти банк, который сможет в ближайшее время выполнить транзакцию. Мексиканцы готовы расстаться с игроком только, если сразу же получат за него деньги.

В прошлом сезоне Чавес сыграл 42 матча за «Пачуку» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.