Арбитр Федотов считает верным удаление игрока «Пари НН» Александрова в матче с «Зенитом»

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об удалении защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче стартового тура РПЛ против «Зенита».

Напомним, что на 49-й минуте встречи игрок сбил Зелимхана Бакаева вблизи штрафной площади. Главный судья Сергей Иванов изначально показал Александрову желтую карточку, но после VAR-просмотра удалил футболиста.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«По момeнту с красной карточкой в игре «Зeнита» – повтор, который показал Кукуян Иванову, доказываeт – это красная карточка. В край штрафной забeгал атакующий игрок или нет, но мяч был под контролeм Бакаева, игроки соперника – за линиeй мяча, и он мог спокойно срeзать угол и бить по воротам. Судья нe расценил положение игроков. Правильно, что в итогe он удалил Александрова», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Добавим, что в составе победителей дубль оформил Матео Кассьерра.