«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда сборной Франции 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. Об этом сообщает Football Insider.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» намерены подписать 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Сообщается, что «орлы» рассчитывают получить за француза 80 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее появилась информация, что форвард попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Челси».

Добавим, что Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне в составе немецкой команды он принял участие в 46 матчах, отличился 23 забитыми мячами и 17 ассистами. В прошлом году он дебютировал за сборную Франции и с тех пор провел девять игр за национальную команду и забил один гол.