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Хусаинов согласен с удалением защитника «Пари НН» Александрова в матче с «Зенитом»

Мнение от экс-арбитра ФИФА.
22 июля 2023 18:04
автор: Виталий Овсянников

69-летний экс-арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил работу судьи Сергея Иванова в матче первого тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом» (0:2).

В начале второй половины встречи произошел спорный эпизод. Арбитр показал желтую карточку защитнику «Пари НН» Виктору Александрову. После просмотра видеоповтора он изменил решение и показал красную карточку за фол последней надежды.

«Я согласен с удалением Александрова. Это явное желание прервать атаку через фол. У «Пари НН» не было игроков на подстраховке. Для главного арбитра изначальное решение — серьезная ошибка. Все должно быть в пользу атаки. У него хорошая позиция была. Почему он так решил? Не знаю», — сказал Хусаинов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

источник: «Спорт-Экспресс»
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