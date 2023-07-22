Хусаинов согласен с удалением защитника «Пари НН» Александрова в матче с «Зенитом»

69-летний экс-арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил работу судьи Сергея Иванова в матче первого тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом» (0:2).

В начале второй половины встречи произошел спорный эпизод. Арбитр показал желтую карточку защитнику «Пари НН» Виктору Александрову. После просмотра видеоповтора он изменил решение и показал красную карточку за фол последней надежды.

«Я согласен с удалением Александрова. Это явное желание прервать атаку через фол. У «Пари НН» не было игроков на подстраховке. Для главного арбитра изначальное решение — серьезная ошибка. Все должно быть в пользу атаки. У него хорошая позиция была. Почему он так решил? Не знаю», — сказал Хусаинов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».