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Сергея Семак установил клубный рекорд «Зенита» 

Российский специалист руководит сине-бело-голубыми больше пяти лет. 
22 июля 2023 18:06
автор: Глеб Шевяков

Наставник «Зенита» Сергей Семак стал рекордсменом питерской команды по количеству побед в качестве главного тренера клуба.

Отметим, что сегодня, 22 июля в рамках 1-го тура РПЛ петербуржцы одолели «Пари НН» со счетом 2:0.

Таким образом, эта победа стала 126-й для 47-летнего специалиста на должности главного тренера петербургского клуба. Ранее рекорд принадлежал Павлу Садырину, на счету которого 125 побед.

Добавим, что Семак тренирует «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством команда стала пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и четыре раза выиграла Суперкубок страны.

источник: «Советский спорт»
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