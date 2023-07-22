Сергея Семак установил клубный рекорд «Зенита» 

Наставник «Зенита» Сергей Семак стал рекордсменом питерской команды по количеству побед в качестве главного тренера клуба.

Отметим, что сегодня, 22 июля в рамках 1-го тура РПЛ петербуржцы одолели «Пари НН» со счетом 2:0.

Таким образом, эта победа стала 126-й для 47-летнего специалиста на должности главного тренера петербургского клуба. Ранее рекорд принадлежал Павлу Садырину, на счету которого 125 побед.

Добавим, что Семак тренирует «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством команда стала пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и четыре раза выиграла Суперкубок страны.