Рожков отдал голевой пас в дебютном матче в РПЛ и стал самым молодым ассистентом «Рубина»

В Москве проходит матч первого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином».

Счет после первого тайма - 1:1.

Отметим, что защитник казанского клуба Илья Рожков сегодня дебютировал в РПЛ. 18-летний футболист отдал в первом матче на профессиональном уровне голевую передачу. Рожков ассистировал Мирлинду Даку.

Ранее никто не делал голевую передачу за «Рубин» в высшем дивизионе чемпионата России в более молодом возрасте, чем Рожков (18 лет и 115 дней).

Илья опередил Хвичу Кварацхелию. Грузинский футболист ассистировал за «Рубин» в возрасте 18 лет и 299 дней.