Боков: ЦСКА готов бороться за чемпионство, даже если в «Зените» останутся бразильские игроки

49-летний российский футболист Максим Боков, ранее выступавший за «Зенит» и ЦСКА, поделился мыслями о том, кто сможет бороться за золотые медали с сине-бело-голубыми в новом сезоне РПЛ.

«ЦСКА полностью готов к старту РПЛ. Армейцы готовы побороться за первое место, команда показала это в матче за Суперкубок. Даже если в «Зените» останутся бразильцы? Да, даже при этом условии ЦСКА может претендовать на титул. Повторюсь, это было видно в игре за Суперкубок. Нужны ли ЦСКА трансферы этим летом? Думаю, что покупки будут, но пока сложно говорить, на какие позиции», — цитирует Бокова «РБ Спорт».

Напомним, в первом туре РПЛ «Зенит» одержал победу над «Пари НН» (2:0), а ЦСКА уступил «Уралу» (1:2).