ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тарханов оценил шансы Фёдора Чалова стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона-2023/2024

В прошлом розыгрыше чемпионата России форвард занял третью строчку.
22 июля 2023 18:43
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов выразил мнение по поводу возможности нападающего армейцев Фёдора Чалова стать лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне.

«Чалов заметно прибавил после возвращения из Швейцарии. Он стал настоящим лидером ЦСКА. В прошлом сезоне он забивал голы пачками, эта тенденция продолжится и в новом сезоне. Сейчас Чалов входит в тройку лучших нападающих РПЛ. Сможет ли Федор стать лучшим бомбардиром? Однажды ему уже это удавалось, почему бы и нет?», – приводит слова 68-летнего специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В сезоне-2022/2023 он в составе московского клуба провел 41 матч, в которых отличился 24 забитыми мячами, отдал шесть результативных передач и занял третье место в бомбардирской гонке РПЛ, уступив лидерство Малкому и Квинси Промесу. Также на протяжении года он играл за «Базель» на правах аренды.

источник: «РБ-Спорт»
«Спартак» презентовал игровую форму на сезон-2023/2024 
«Спартак» презентовал игровую форму на сезон-2023/2024 
Первый матч московского клуба в новым розыгрыше РПЛ пройдет завтра, 23 июля. 
22.07.2023 19:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кассьерра прокомментировал свой дубль в ворота «Пари НН»
За весь прошлый сезон колумбиец забил всего два гола.
22.07.2023 18:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Фамейе вывел «Рубин» вперед в матче с «Локомотивом»
Гости снова повели в счете.
22.07.2023 18:48
Футбол
автор: Александр Шульгин
Лихачев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию
Клубы и сборные России отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года.
22.07.2023 18:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рожков отдал голевой пас в дебютном матче в РПЛ и стал самым молодым ассистентом «Рубина»
Футболист является воспитанником казанского клуба.
22.07.2023 18:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Боков: ЦСКА готов бороться за чемпионство, даже если в «Зените» останутся бразильские игроки
Мнение от экс-игрока сборной России.
22.07.2023 18:27
Футбол
автор: Виталий Овсянников
После первого тайма «Локомотив» и «Рубин» играют вничью
После первого тайма «Локомотив» и «Рубин» играют вничью
Команды обменялись голами в первой половине встречи.
22.07.2023 18:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сергея Семак установил клубный рекорд «Зенита» 
Российский специалист руководит сине-бело-голубыми больше пяти лет. 
22.07.2023 18:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хусаинов согласен с удалением защитника «Пари НН» Александрова в матче с «Зенитом»
Мнение от экс-арбитра ФИФА.
22.07.2023 18:04
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.