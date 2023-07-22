Тарханов оценил шансы Фёдора Чалова стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона-2023/2024

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов выразил мнение по поводу возможности нападающего армейцев Фёдора Чалова стать лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне.

«Чалов заметно прибавил после возвращения из Швейцарии. Он стал настоящим лидером ЦСКА. В прошлом сезоне он забивал голы пачками, эта тенденция продолжится и в новом сезоне. Сейчас Чалов входит в тройку лучших нападающих РПЛ. Сможет ли Федор стать лучшим бомбардиром? Однажды ему уже это удавалось, почему бы и нет?», – приводит слова 68-летнего специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В сезоне-2022/2023 он в составе московского клуба провел 41 матч, в которых отличился 24 забитыми мячами, отдал шесть результативных передач и занял третье место в бомбардирской гонке РПЛ, уступив лидерство Малкому и Квинси Промесу. Также на протяжении года он играл за «Базель» на правах аренды.