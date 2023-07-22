Лихачев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«На сегодня я не считаю это целесообразным, еще не пришло время однозначно говорить, что мы должны уходить из УЕФА. Это пока преждевременно», — приводит слова 45-летнего специалиста ТАСС.

Добавим, что в феврале прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от выступлений в международных соревнованиях под своей эгидой. С тех пор регулярно поднимается вопрос о переходе России в Азию для участия в турнирах.