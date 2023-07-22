Кассьерра прокомментировал свой дубль в ворота «Пари НН»

26-летний колумбийский футболист Матео Кассьерра, выступающий за «Зенит» на позиции форварда, поделился впечатлениями от своего дубля в ворота «Пари НН» (2:0) в первом туре РПЛ.

«Рад, что забил, очень важно было отличиться, чтобы повысилась уверенность в себе. Но самое главное — что мы сегодня добыли три очка. В прошлом сезоне у меня было довольно много хороших матчей, но действительно, мяч не заходил в ворота. Все это уже в прошлом, а я думаю только о настоящем. Сегодня у меня многое получилось», — цитирует Кассьерру официальный сайт «Зенита».

Напомним, колумбийский форвард стал игроком сине-бело-голубых в середине 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл за «Зенит» 26 встреч в рамках РПЛ, оформил два забитых гола и шесть результативных передач.