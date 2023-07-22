«Спартак» презентовал игровую форму на сезон-2023/2024 

«Спартак» представил новый комплект игровой формы на предстоящий сезон.

Отметим, что домашняя майка выполнена в традиционном стиле, на которой преобладает красный цвет и имеется белая полоска на груди с названием спонсора. В свою очередь, на гостевой белой форме в верхней части присутствует красная вставка.

ФК «Спартак»

Сообщается, что третья эксклюзивная форма столичной команды будет представлена позже.

Добавим, что в воскресенье, 23 июля «Спартак» начнет сезон Российской Премьер-Лиги с домашнего матча против «Оренбурга». Сезон-2022/2023 подопечные Гильермо Абаскаля завершили на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.