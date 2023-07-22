ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Спартак» ожидает около 10 тысяч болельщиков на домашнем матче с «Оренбургом»

Матч с «Нефтчи» посетили 20 тысяч зрителей.
22 июля 2023 19:15
автор: Виталий Овсянников

Дмитрий Зеленов, занимающий должность руководителя пресс-службы «Спартака», поделился информацией о том, сколько зрителей ожидается на домашней игре красно-белых против «Оренбурга» в рамках первого тура РПЛ.

«Ожидаем около 10 тысяч болельщиков», – сказал Зеленов в интервью Metaratings.ru.

Встреча между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Напомним, 18 июля красно-белые провели заключительную контрольную игру против азербайджанского клуба «Нефтчи» (2:0). Её посетили 20 тысяч зрителей. Для её посещения не требовался Fan ID.

источник: Metaratings.ru
«Монако» с Головиным одержал победу над «Лидсом» в товарищеском матче 
Игра состоялась на стадионе «Эл-Эн-И-Р Комьюнити» в Йорке.
22.07.2023 19:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» интересуется полузащитником «Аякса»
Футболист выступает за клуб из Нидерландов с 2020 года.
22.07.2023 19:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мирлинд Даку признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Рубин»
Казанский клуб приобрел представителя Косово в прошедшее межсезонье. 
22.07.2023 19:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полузащитник «Краснодара» Ахметов рассказал о своей самой дорогой покупке
Ранее он выступал за ЦСКА.
22.07.2023 19:33
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В «Аяксе» прокомментировали новость об интересе клуба к Эдуарду Сперцяну 
Ранее сообщалось, что амстердамская команда направила «Краснодару» предложение о покупке хавбека.
22.07.2023 19:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Изидор на последних минутах спас «Локомотив» от поражения в матче с «Рубином»
Изидор на последних минутах спас «Локомотив» от поражения в матче с «Рубином»
Москвичи дважды отыгрывались по ходу встречи.
22.07.2023 19:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нападающий «Зальцбурга» Окафор в ближайшее время перейдёт в «Милан» 
Игрок выступает за австрийский клуб с 2020 года. 
22.07.2023 19:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» презентовал игровую форму на сезон-2023/2024 
«Спартак» презентовал игровую форму на сезон-2023/2024 
Первый матч московского клуба в новым розыгрыше РПЛ пройдет завтра, 23 июля. 
22.07.2023 19:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кассьерра прокомментировал свой дубль в ворота «Пари НН»
За весь прошлый сезон колумбиец забил всего два гола.
22.07.2023 18:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.