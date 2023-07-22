«Спартак» ожидает около 10 тысяч болельщиков на домашнем матче с «Оренбургом»

Дмитрий Зеленов, занимающий должность руководителя пресс-службы «Спартака», поделился информацией о том, сколько зрителей ожидается на домашней игре красно-белых против «Оренбурга» в рамках первого тура РПЛ.

«Ожидаем около 10 тысяч болельщиков», – сказал Зеленов в интервью Metaratings.ru.

Встреча между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Напомним, 18 июля красно-белые провели заключительную контрольную игру против азербайджанского клуба «Нефтчи» (2:0). Её посетили 20 тысяч зрителей. Для её посещения не требовался Fan ID.