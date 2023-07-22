Нападающий «Зальцбурга» Окафор в ближайшее время перейдёт в «Милан» 

Форвард «Зальцубрга» Ноа Окафор продолжит карьеру в «Милане». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «россонери» заключили соглашение со шведским футболистом на пять лет.

Добавим, что Окафор присоединился к «Зальцубргу» в январе 2020 года. В прошедшем сезоне в составе «красных быков» он принял участие в 32 играх, в которых отличился десятью забитыми мячами и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.