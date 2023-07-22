Изидор на последних минутах спас «Локомотив» от поражения в матче с «Рубином»

В матче первого тура нового сезона РПЛ московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Наир Тикнизян и Вильсон Изидор. Гости ответили точными ударами Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе.

Таким образом, команды набрали по одному очку в стартовавшем накануне чемпионате России-2023/24.

Напомним, ранее «Динамо» уступило «Краснодару» (1:3), а «Урал» сенсационно обыграл ЦСКА (2:1).

РПЛ

1-й тур

«Локомотив» (Москва) - «Рубин» (Казань) - 2:2 (1:0)

Голы: Тикнизян, 23; Изидор, 87 - Даку, 3; Фамейе, 58.