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В «Аяксе» прокомментировали новость об интересе клуба к Эдуарду Сперцяну 

Ранее сообщалось, что амстердамская команда направила «Краснодару» предложение о покупке хавбека.
22 июля 2023 19:33
автор: Глеб Шевяков

В «Аяксе» подтвердили, что клуб находится в переговорах с «Краснодаром» по поводу приобретения полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Да, наш клуб подал «Краснодару» первую заявку на трансфер Эдуарда Сперцяна», — приводит заявление пресс-службы «аяксидов» Sport24.ru.

Ранее появилась информация, что нидерландский клуб рассчитывает подписать 23-летнего футболиста за восемь с половиной миллионов евро, не учитывая бонусные выплаты.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2022/2023 в составе «быков» он сыграл 41 матч, отличился 14 забитыми мячами и отдал 14 ассистов. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость армянского игрока составляет 12 миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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