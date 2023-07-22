В «Аяксе» прокомментировали новость об интересе клуба к Эдуарду Сперцяну 

В «Аяксе» подтвердили, что клуб находится в переговорах с «Краснодаром» по поводу приобретения полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Да, наш клуб подал «Краснодару» первую заявку на трансфер Эдуарда Сперцяна», — приводит заявление пресс-службы «аяксидов» Sport24.ru.

Ранее появилась информация, что нидерландский клуб рассчитывает подписать 23-летнего футболиста за восемь с половиной миллионов евро, не учитывая бонусные выплаты.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2022/2023 в составе «быков» он сыграл 41 матч, отличился 14 забитыми мячами и отдал 14 ассистов. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость армянского игрока составляет 12 миллионов евро.