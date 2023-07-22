Полузащитник «Краснодара» Ахметов рассказал о своей самой дорогой покупке

25-летний российский футболист Ильзат Ахметов, выступающий за «Краснодар» на позиции полузащитника, рассказал о своих самых дорогостоящих покупках.

«У меня даже машины нет, я себе не покупал. Две самые дорогие покупки — квартиры в Бишкеке, для себя и родителей. Ну и то — относительно дорогие», — сказал Ахметов Sport24.

Напомним, Ахметов стал игроком краснодарского клуба в середине 2022 года. Ранее в течение четырех лет он выступал за ЦСКА. Текущий контракт Ахметова с «быками» рассчитан до лета 2024 года. В составе краснодарского клуба он сыграл 40 встреч, забил четыре гола и оформил шесть ассистов.