«Челси» интересуется полузащитником «Аякса»

Хавбек «Аякса» Мохамед Кудус может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает The Athletic, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Челси». Лондонский клуб уже связался с «Аяксом» по поводу возможной сделки.

Отмечается, что «Челси» почти согласовал с Кудусом условия личного контракта.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мохмед может продолжить карьеру в «Брайтоне» или «Арсенале».

В минувшем сезоне полузащитник провел 42 матча, в которых забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.