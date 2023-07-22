Стал известен лучший футболист матча 1-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Рубином». Им оказался нападающий казанцев Мирлинд Даку.

Отметим, что встреча в Москве завершилась со счетом 2:2.

25-летний форвард гостей отличился забитым мячом и одной результативной передачей в прошедшей игре.

Добавим, что «Рубин» приобрел Даку у «Осиека» в текущем месяце за 1,2 миллиона евро. Ранее он выступал за «Мура», «Балкани», «Кукеси» и «Лапи». На его счету пять матчей в составе сборной Косово.