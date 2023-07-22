«Монако» с Головиным одержал победу над «Лидсом» в товарищеском матче 

«Монако» на выезде нанес поражение «Лидсу» в контрольном матче.

Отметим, что встреча, проходившая в Йорке (Англия), завершилась со счетом 2:0 в пользу монегасков.

В составе победителей забитыми мячами отличились нападающий Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти (60-я минута) и форвард Кевин Фолланд (77). Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в начале второго тайма, однако не отметился результативными действиями.

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Монако» занял шестое место в турнирной таблице Лиги 1, «Лидс» оказался 19-м в АПЛ и вылетел из высшего дивизиона Англии.

Товарищеский матч

«Лидс» (Англия) – «Монако» (Франция) – 0:2 (0:0)

Голы: – Бен-Йеддер, 60. Фолланд, 77.