Рашид Рахимов прокомментировал ничейный результат «Рубина» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ, в котором его команда на выезде сыграла вничью с «Локомотивом».

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счетом 2:2. Железнодорожники избежали поражения, забив свой второй гол на 87-й минуте.

«Обидно упускать победу. Но так бывает… Мы знали, что соперник хорошо играет в контратаку, позиционно сопернику было очень сложно что‑то создавать. Когда ты ведешь 2:1, имеешь моменты забить третий, и ты пропускаешь гол из‑за ряда ошибок, то тебе обидно. Такие матчи случаются», – приводит слова 58-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что уже в среду, 26 июля «Рубин» примет участие в розыгрыше Кубка России, сыграв матч с «Ростовом». «Локомотиву» во вторник, 25 июля предстоит встретиться на своем поле с «Уралом».