ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Рашид Рахимов прокомментировал ничейный результат «Рубина» в матче с «Локомотивом»

На старте нового сезона чемпионата России команды не смогли выявить победителя. 
22 июля 2023 20:20
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ, в котором его команда на выезде сыграла вничью с «Локомотивом».

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счетом 2:2. Железнодорожники избежали поражения, забив свой второй гол на 87-й минуте.

«Обидно упускать победу. Но так бывает… Мы знали, что соперник хорошо играет в контратаку, позиционно сопернику было очень сложно что‑то создавать. Когда ты ведешь 2:1, имеешь моменты забить третий, и ты пропускаешь гол из‑за ряда ошибок, то тебе обидно. Такие матчи случаются», – приводит слова 58-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что уже в среду, 26 июля «Рубин» примет участие в розыгрыше Кубка России, сыграв матч с «Ростовом». «Локомотиву» во вторник, 25 июля предстоит встретиться на своем поле с «Уралом».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Орлов прокомментировал возможный уход Малкома из «Зенита» 
Ранее сообщалось, что бразилец может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. 
22.07.2023 20:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Монако» с Головиным одержал победу над «Лидсом» в товарищеском матче 
Игра состоялась на стадионе «Эл-Эн-И-Р Комьюнити» в Йорке.
22.07.2023 19:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» интересуется полузащитником «Аякса»
Футболист выступает за клуб из Нидерландов с 2020 года.
22.07.2023 19:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мирлинд Даку признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Рубин»
Казанский клуб приобрел представителя Косово в прошедшее межсезонье. 
22.07.2023 19:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полузащитник «Краснодара» Ахметов рассказал о своей самой дорогой покупке
Ранее он выступал за ЦСКА.
22.07.2023 19:33
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В «Аяксе» прокомментировали новость об интересе клуба к Эдуарду Сперцяну 
Ранее сообщалось, что амстердамская команда направила «Краснодару» предложение о покупке хавбека.
22.07.2023 19:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Изидор на последних минутах спас «Локомотив» от поражения в матче с «Рубином»
Изидор на последних минутах спас «Локомотив» от поражения в матче с «Рубином»
Москвичи дважды отыгрывались по ходу встречи.
22.07.2023 19:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нападающий «Зальцбурга» Окафор в ближайшее время перейдёт в «Милан» 
Игрок выступает за австрийский клуб с 2020 года. 
22.07.2023 19:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» ожидает около 10 тысяч болельщиков на домашнем матче с «Оренбургом»
Матч с «Нефтчи» посетили 20 тысяч зрителей.
22.07.2023 19:15
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.