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Орлов прокомментировал возможный уход Малкома из «Зенита» 

Ранее сообщалось, что бразилец может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. 
22 июля 2023 20:35
автор: Глеб Шевяков

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил возможный переход нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

Ранее появилась информация, что 26-летний футболист станет игроком саудовского клуба в начале следующей недели.

«Это его личное решение. Его уход даст «Зениту» возможность приобрести других игроков. Футбол — это бизнес. Он так решил, морально он имеет право уходить, куда хочет. А то, какие он будет зарабатывать деньги, нас не должно волновать. Если он будет много зарабатывать, я могу за него только порадоваться», — приводит слова 78-летнего журналиста Sport24.ru.

Напомним, что Малком играет за «Зенит» с 2019 года после своего перехода из «Барселоны». Всего за питерский клуб он провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России и четыре раза завоевал Суперкубок страны. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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