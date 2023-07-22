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Тренер «Локомотива» Галактионов подвёл итоги матча с «Рубином» в 1-м туре РПЛ 

Очная встреча команд завершилась со счетом 2:2. 
22 июля 2023 20:46
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 1-го тура чемпионата России, в котором московский клуб сыграл вничью с «Рубином» (2:2).

«Мы пропустили очень легкие мячи, попускали ответные атаки «Рубина», который здорово действовал в переходных фазах и ловил нас на встречных атаках. Но и у нас были ярко выраженные моменты, которые мы обязаны были использовать. С одной стороны хорошо, что отыгрались, но нацеливались мы на большее», – приводит слова наставника железнодорожников «Матч ТВ».

Добавим, что сезон-2022/2023 «Локомотив» завершил на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» спустя год вернулся в высший дивизион чемпионата России, одержав победу в Первой лиге.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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