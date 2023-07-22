Гендиректор «Рубина» о расставании с Дзагоевым: это жизнь

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал расставание клуба с полузащитником Аланом Дзагоевым.

«Расставание - это всегда тяжело. Тем более, все прекрасно понимают, какого уровня футболист. Это жизнь. Расстались абсолютно без конфликтов», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Напомним, 22 июля казанцы в своем первом матче после возвращения в РПЛ сыграли на выезде вничью с московским «Локомотивом».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Наир Тикнизян и Вильсон Изидор. Гости ответили точными ударами Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе.

Таким образом, команды набрали по одному очку в стартовавшем накануне чемпионате России-2023/24.

Напомним, ранее «Динамо» уступило «Краснодару» (1:3), а «Урал» сенсационно обыграл ЦСКА (2:1).