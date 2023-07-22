Наир Тикнизян оценил свои шансы продолжить карьеру в Европе 

Фланговый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на новость о его возможном переходе в европейскую команду.

Ранее появилась информация, что на 24-летнего футболиста претендует «Вольфсбург».

«Я и Европа? Я сейчас в «Локомотиве». Информация про «Вольфсбург» — это слухи. Когда будет конкретика, тогда и поговорим. Есть ли мечта уехать? У меня мечта «Урал» обыграть. Надеюсь, её осуществим. Двигаемся от меньшего к большему», — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

Добавим, что Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года. В сезоне-2022/2023 за московский клуб он провёл 37 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в два с половиной миллионов евро.