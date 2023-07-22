Форвард «Челси» Хадсон-Одои заинтересовал клуб Серии А 

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, «Лацио» рассчитывает арендовать 22-летнего футболиста на сезон-2023/2024. Сообщается, что в сделку может быть включена опция выкупа английского игрока.

Добавим, что Хадсон-Одои является воспитанником академии «Челси». В минувшем сезоне он играл в составе «Байера» на правах аренды. Всего за немецкий клуб он провел 21 матча, в которых отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.