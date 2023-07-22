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Корнеев оценил перспективы «Спартака» на сезон-2023/2024 

В первом туре национального первенства московский клуб сыграет с «Оренбургом». 
22 июля 2023 21:42
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев поделился прогнозом относительно выступления «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Трудно сказать, какое место займет «Спартак», но претендовать на чемпионство он должен всегда, учитывая большой бюджет и амбиции клуба. Помимо Медины они приобрели вингера из «Кадиса», Бонгонда, кандидатуру которого продавил сам тренер. На такие проблемные позиции, как два центральных защитника и вратаря, пока полная тишина», — приводит слова Корнеева Sport24.ru.

Добавим, что в воскресенье, 23 июля «Спартак» начнет новый сезон Российской Премьер-Лиги с домашнего матча против «Оренбурга». Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

Сезон-2022/2023 красно-белые завершили на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.

источник: Sport24.ru
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