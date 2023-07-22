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«Фиорентина» подписала бывшего футболиста «Барселоны» и «Ливерпуля» 

Игрок является обладателем Кубка Америки в составе сборной Бразилии.
22 июля 2023 21:53
автор: Глеб Шевяков

«Фиорентина» заключила арендное соглашение с полузащитником «Ювентуса» Артуром Мело. Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

Как утверждает источник, у «фиолетовых» будет право выкупить бразильского игрока за 20 миллионов евро по итогам сезона-2023/2024. Сообщается, что аренда 26-летнего хавбека обойдется «Фиорентине» в 3-4 миллиона.

Напомним, что Артур присоединился к «Ювентусу» в сентябре 2020 года. Ранее он также на протяжении двух лет играл за «Барселону». В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды за «Ливерпуль». За английский клуб он провел лишь одну игру и не отметился результативными действиями. Вместе за сборной Бразилии он завоевал Кубок Америки в сезоне-2018/2019.

источник: ФК «Фиорентина»
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