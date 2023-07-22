«Крылья Советов» одержали победу над «Ахматом» в первом туре РПЛ

В первом туре нового сезона РПЛ самарские «Крылья Советов» на выезде нанесли поражение грозненскому «Ахмату».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Бенхамин Гарре и Сергей Бабкин.
Хозяева ответили точным ударом Гамида Агаларова с пенальти.
В следующем матче волжане 29 июля дома примут московское «Динамо». Перед этим 26-го числа они также в родных стенах сыграют с калиниградской «Балтикой» в рамках Кубка страны.
Грозненцы во втором туре 30 июля на своей арене сразятся с ЦСКА, а 25 июля в Кубке России отправятся в гости к «Зениту».
РПЛ
2-й тур
«Ахмат» (Грозный) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:2 (0:1)
Голы: Агаларов, 90 (с пенальти) - Гарре, 13; Бабкин, 85.
источник: «Советский спорт»