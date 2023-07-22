Бывший защитник «Барселоны» Умтити перешел в «Лилль»

Экс-защитник «Барселоны» Самуэль Умтити стал игроком «Лилля». Об этом сообщает пресс-служба «олимпийцев».

Как утверждает источник, 29-летний футболист перешел в стан французской команды на правах свободного агента и подписал двухлетний контракт с клубом.

Ранее французский игрок расторг контракт с сине-гранатовыми по обоюдному согласию сторон.

Добавим, что Умтити принадлежал «Барселоне» с 2016 года. Сезон-2022/2023 он проводил в аренде в составе «Лечче». За итальянский клуб он провел 25 матчей и не отличился результативными действиями.