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Бывший защитник «Барселоны» Умтити перешел в «Лилль»

Ранее француз расторг соглашение с каталонским клубом. 
22 июля 2023 22:33
автор: Глеб Шевяков

Экс-защитник «Барселоны» Самуэль Умтити стал игроком «Лилля». Об этом сообщает пресс-служба «олимпийцев».

Как утверждает источник, 29-летний футболист перешел в стан французской команды на правах свободного агента и подписал двухлетний контракт с клубом.

Ранее французский игрок расторг контракт с сине-гранатовыми по обоюдному согласию сторон.

Добавим, что Умтити принадлежал «Барселоне» с 2016 года. Сезон-2022/2023 он проводил в аренде в составе «Лечче». За итальянский клуб он провел 25 матчей и не отличился результативными действиями.

источник: ФК «Лилль»
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