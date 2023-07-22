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ЦСКА намекнул «Уралу» на реванш в РПЛ при помощи сувенира

В субботу, 22 июля московский клуб уступил «шмелям» на старте розыгрыша чемпионата России.
ЦСКА намекнул «Уралу» на реванш в РПЛ при помощи сувенира
22 июля 2023 22:45
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА провел уборку в гостевой раздевалке, а также оставил на ее территории памятный сувенир «Уралу» после поражения в очном матче 1-го тура РПЛ, который состоялся в Екатеринбурге.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Спасибо за игру и чистую раздевалку. Пока-пока. До новых встреч», — написала пресс-служба екатеринбургского клуба в своём телеграм-канале. Там же было опубликовано фото подарка армейцев.

Добавим, что в среду, 26 июля ЦСКА отправится в гости к «Оренбургу» для участия в матче Кубка России. Во вторник, 25 июля «Урал» сыграет против «Локомотива» в рамках кубкового турнира.

источник: ФК «Урал»
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