ЦСКА намекнул «Уралу» на реванш в РПЛ при помощи сувенира

ЦСКА провел уборку в гостевой раздевалке, а также оставил на ее территории памятный сувенир «Уралу» после поражения в очном матче 1-го тура РПЛ, который состоялся в Екатеринбурге.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Спасибо за игру и чистую раздевалку. Пока-пока. До новых встреч», — написала пресс-служба екатеринбургского клуба в своём телеграм-канале. Там же было опубликовано фото подарка армейцев.

Добавим, что в среду, 26 июля ЦСКА отправится в гости к «Оренбургу» для участия в матче Кубка России. Во вторник, 25 июля «Урал» сыграет против «Локомотива» в рамках кубкового турнира.