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«Астон Вилла» объявила о трансфере Мусса Диаби из «Байера» 

Игрок на протяжении четырех лет выступал в чемпионате Германии. 
22 июля 2023 23:22
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Байера» Мусса Диаби перешёл в «Астон Виллу». Об этом сообщает пресс-служба бордово-голубой армии.

Отметим, что сроки и условия трудового соглашения француза с бирмингемской командой в данный момент не разглашаются.

Сообщается, что 24-летний футболист в настоящий момент находится в процессе получения рабочей визы.

Ранее появилась информация, что в услугах нападающего заинтересован «Аль-Наср».

Добавим, что Диаби выступал за «Байер» с июля 2019 года. В сезоне-2022/2023 за «фармацевтов» он провёл 48 матчей, в которых отличился 14 забитыми мячами и 11 ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро. Также на его счету десять игр и одна результативная передача в составе сборной Франции.

источник: ФК «Астон Вилла»
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