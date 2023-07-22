«Астон Вилла» объявила о трансфере Мусса Диаби из «Байера» 

Форвард «Байера» Мусса Диаби перешёл в «Астон Виллу». Об этом сообщает пресс-служба бордово-голубой армии.

Отметим, что сроки и условия трудового соглашения француза с бирмингемской командой в данный момент не разглашаются.

Сообщается, что 24-летний футболист в настоящий момент находится в процессе получения рабочей визы.

Ранее появилась информация, что в услугах нападающего заинтересован «Аль-Наср».

Добавим, что Диаби выступал за «Байер» с июля 2019 года. В сезоне-2022/2023 за «фармацевтов» он провёл 48 матчей, в которых отличился 14 забитыми мячами и 11 ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро. Также на его счету десять игр и одна результативная передача в составе сборной Франции.