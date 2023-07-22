ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Краснодар» не принял предложение «Аякса» по трансферу полузащитника Сперцяна

Ранее сообщалось, что амстердамский клуб предложил за игрока сборной Армении 8,5 миллионов евро.
22 июля 2023 23:51
автор: Глеб Шевяков

«Краснодар» не собирается отпускать хавбека команды Эдуарда Сперцяна в «Аякс». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, сумма в размере восьми с половиной миллионов евро, предложенная «гладиаторами» за 23-летнего игрока, не устроила «быков». Сообщается, что краснодарская команда не намерена продавать своих футболистов после того, как начался новый сезон Российской Премьер-Лиги.

Добавим, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». Он дебютировал за основную команду черно-зеленых в сентябре 2020 года в матче против «Химок». Всего за клуб он провёл 75 игр, в которых отличился 22 забитыми мячами и отдал 18 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В 2021 году хавбек совершил дебют в составе сборной Армении. На взрослом международном уровне он сыграл 17 матчей, записав на свой счет три гола и три ассиста.

источник: «Спорт-Экспресс»
Нагорных отреагировал на информацию о переходе Зиньковского в «Локомотив»
Глава железнодорожников был бы не против видеть спартаковца в своем клубе.
22.07.2023 23:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Астон Вилла» объявила о трансфере Мусса Диаби из «Байера» 
Игрок на протяжении четырех лет выступал в чемпионате Германии. 
22.07.2023 23:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Глава «Локомотива» Нагорных прокомментировал медийную активность Дзюбы
Футболист ведет собственное шоу в YouTube.
22.07.2023 23:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
Арбитр Лапочкин оценил удаление в матче «Пари НН» – «Зенит» в 1-м туре РПЛ 
Арбитр Лапочкин оценил удаление в матче «Пари НН» – «Зенит» в 1-м туре РПЛ 
На 51-минуте встречи защитник нижегородцев Виктор Александров получил красную карточку.
22.07.2023 23:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Александр Зуев не намерен переходить в клубы Турции и Казахстана 
С 1 июля текущего года футболист находится в статусе свободного агента. 
22.07.2023 22:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА намекнул «Уралу» на реванш в РПЛ при помощи сувенира
ЦСКА намекнул «Уралу» на реванш в РПЛ при помощи сувенира
В субботу, 22 июля московский клуб уступил «шмелям» на старте розыгрыша чемпионата России.
22.07.2023 22:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший защитник «Барселоны» Умтити перешел в «Лилль»
Бывший защитник «Барселоны» Умтити перешел в «Лилль»
Ранее француз расторг соглашение с каталонским клубом. 
22.07.2023 22:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Крылья Советов» одержали победу над «Ахматом» в первом туре РПЛ
«Крылья Советов» одержали победу над «Ахматом» в первом туре РПЛ
Самарцы смогли удивить болельщиков на старте сезона.
22.07.2023 22:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Фиорентина» подписала бывшего футболиста «Барселоны» и «Ливерпуля» 
Игрок является обладателем Кубка Америки в составе сборной Бразилии.
22.07.2023 21:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.