«Краснодар» не принял предложение «Аякса» по трансферу полузащитника Сперцяна

«Краснодар» не собирается отпускать хавбека команды Эдуарда Сперцяна в «Аякс». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, сумма в размере восьми с половиной миллионов евро, предложенная «гладиаторами» за 23-летнего игрока, не устроила «быков». Сообщается, что краснодарская команда не намерена продавать своих футболистов после того, как начался новый сезон Российской Премьер-Лиги.

Добавим, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». Он дебютировал за основную команду черно-зеленых в сентябре 2020 года в матче против «Химок». Всего за клуб он провёл 75 игр, в которых отличился 22 забитыми мячами и отдал 18 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В 2021 году хавбек совершил дебют в составе сборной Армении. На взрослом международном уровне он сыграл 17 матчей, записав на свой счет три гола и три ассиста.