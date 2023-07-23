Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о возможном уходе защитника Уокера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем в команде защитника Кайла Уокера.

В СМИ сообщалось, что футболист заявил наставнику о своем желании перейти в «Баварию» уже текущим летом. Уокер отправился с «Манчестер Сити» на предсезонный сбор в Японию.

«Не могу ответить точно, но хочу лучшего для своих игроков и команды. Я говорил с Кайлом Уокером, и всё было хорошо. Дальше мы увидим, что произойдет», — цитирует Гвардиолу в соцсети журналист Рич Фэй.

Уокер согласовал условия личного контракта с «Баварией». Соглашение с мюнхенским клубом будет рассчитано до 2025 года с возможностью продления еще на сезон.