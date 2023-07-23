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«Будет самым высокооплачиваемым россиянином». Уткин - об уходе Малкома в клуб из Саудовской Аравии

Футболист может покинуть «Зенит».
«Будет самым высокооплачиваемым россиянином». Уткин - об уходе Малкома в клуб из Саудовской Аравии
23 июля 2023 08:59
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Известный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном уходе Малкома из «Зенита».

Ранее появилась информация, что форвард должен стать игроком «Аль-Хиляля» в понедельник, 24 июля.

«Будет самым высокооплачиваемым россиянином в лигах мира. Вы ж не забыли, что он наш? С российским паспортом? Ну, как не порадоваться за своего парня!» - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что Малком играет за «Зенит» с 2019 года после своего перехода из «Барселоны». Всего за питерский клуб он провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России и четыре раза завоевал Суперкубок страны. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.

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